Начальник полиции Миннеаполиса признал, что действия его подчиненных были жестокими

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Начальник полицейского управления города Миннеаполис (штат Миннесота) Медариа Аррадондо решил уволить четырех подчиненных, участвовавших в аресте афроамериканца Джорджа Флойда, поскольку посчитал их действия чрезвычайно жестокими. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN .

Говоря о причинах увольнения полицейских, Аррадондо отметил, что они "нарушили присягу". По его мнению, действия полицейских противоречили нормам гуманности. "Это противоречило тому, во что мы верим", - добавил Аррадондо.

Он признал, что на Дерека Шовина ранее неоднократно поступали жалобы. Аррадондо обещал разобраться в том, являлись ли они обоснованными. Глава полицейского управления также принес извинения семье Флойда.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них - Дерек Шовин - надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили. Шовин позже был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. Более чем в 40 городах страны введен комендантский час. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.