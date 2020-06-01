В Новой Зеландии прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в США

СИДНЕЙ, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. жителей Окленда приняли участие в акции протеста против полицейского произвола в отношении чернокожих в США. Как сообщает издание The New Zealand Herald в понедельник, марш солидарности прошел по центральным улицам города от площади Аотея до здания генерального консульства США.

Выступая на пресс-конференции в преддверии акции организаторы заявили, что не преследуют политических целей и не стараются "получить рычаги влияния". "Мы хотим выразить солидарность и показать, что жизни чернокожих людей тоже имеют значение. И речь идет не только о Джордже Флойде, преследование темнокожих общин - это постоянная проблема," - цитирует представителей оргкомитета радиостанция Radio New Zealand.

Протестующие несли плакаты с надписями: "Жизнь черных имеет значение" и "Правосудие для Флойда". Участники акции призывали привлечь к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), и положить конец расовой дискриминации. Аналогичные, хотя и менее многочисленные протесты состоялись в Веллингтоне, Данидине и Крайстчерче.

В полиции Новой Зеландии сообщили, что организаторы заранее уведомили стражей порядка о проведении акций. По данным Radio New Zealand, в ходе акции ее участники соблюдали требования о ношении масок и старались выдерживать социальную дистанцию.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.