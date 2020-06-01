Слушания по делу обвиняемого в убийстве афроамериканца полицейского пройдут сегодня

ТАСС, 1 июня. Судебные слушания по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, пройдут в понедельник в 14:00 по местному времени (22:00 мск). Об этом сообщает в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на пресс-службу суда округа Хеннепин (штат Миннесота), где состоится заседание.

25 мая в Миннеаполисе Шовин участвовал в задержании Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивых купюр. При этом полицейский надавил коленом на шею поваленному на землю Флойду, который затем скончался. После появления в интеренете видеозаписи задержания сначала в Миннеаполисе, а затем в других городах США начались массовые протесты, переросшие в беспорядки. Шовина уволили из полиции, а затем взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве. Адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп считает, что обвинение надо переквалифицировать на умышленное убийство.

Протесты, вспыхнувшие на прошлой неделе в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, распространились к воскресенью на несколько десятков крупных американских городов. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США.