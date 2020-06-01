Суд в США по делу обвиняемого в убийстве Флойда экс-полицейского перенесен на 8 июня

ТАСС, 1 июня. Судебные слушания по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которому предъявили обвинения в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, перенесены с 1 на 8 июня. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на документы суда.

Ранее телекомпания со ссылкой на пресс-службу суда округа Хеннепин (штат Миннесота), где должно было состояться заседание, информировала, что Шовин впервые предстанет перед судом в понедельник в 14:00 по местному времени (22:00 мск). Причина переноса заседания в документах суда не указывается.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) Шовин участвовал в задержании Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивых купюр. При этом полицейский надавил коленом на шею поваленному на землю афроамериканцу, игнорируя его крики, что он не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. После появления в интеренете видеозаписи задержания сначала в Миннеаполисе, а затем в других городах США начались массовые протесты, переросшие в беспорядки. Шовина уволили из полиции, а затем взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве. Адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп считает, что обвинение надо переквалифицировать на умышленное убийство.

Протесты, вспыхнувшие на прошлой неделе в Миннеаполисе из-за смерти Флойда, распространились к воскресенью на несколько десятков крупных американских городов. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США.