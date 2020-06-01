NBC: полицейские в ряде городов США присоединяются к акциям протеста в память о Флойде

ТАСС, 1 июня. Некоторые полицейские присоединяются к проходящим в американских городах мирным акциям протеста в память о погибшем в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканце Джордже Флойде. Как сообщила в понедельник телекомпания NBC , это происходило в последние несколько дней в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Мичиган, Оклахома, Техас.

"Видео с нью-йоркскими полицейскими, преклонившими колени на улице в воскресенье вместе с демонстрантами, - свидетельство раскола, произошедшего в рядах американских правоохранительных органов, который проявился в том, что некоторые стражи порядка осудили действия своих коллег, приведших к смерти Флойда, и присоединились к протестующим", - отметила NBC.

Телекомпания приводит слова начальника полиции Хьюстона (штат Техас), где вырос Флойд и проживает его семья, Арта Асевидо: "Смерь Флойда должны осудить все сотрудники правоохранительных органов". В минувшую субботу он принял участие в марше протеста, прошедшем в городе. Асевидо публично выразил поддержку тем, кого возмутил произошедший в Миннеаполисе 25 мая инцидент.

В городке Флинт-Тауншип (штат Мичиган), продолжает Эн-би-си, шериф округа Дженеси Крис Свансон, когда демонстранты в субботу подошли к зданию полицейского участка, вышел им навстречу, снял шлем и произнес: "Мы на самом деле хотим быть сейчас с вами". В Санта-Крус (штат Калифорния) глава полиции Энди Миллс вместе с мэром Джастином Каммингсом тоже присоединились к маршу, чтобы "привлечь внимание в насильственным действиям в отношении афроамериканцев".