В Нью-Йорке за сутки во время протестов и беспорядков задержали более 250 человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали за последние сутки во время протестов и беспорядков более 250 человек, семь стражей порядка пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полицейского управления крупнейшего мегаполиса США.

"Произвели свыше 250 арестов, примерно семь сотрудников полиции пострадали и 11 автомобилей полиции повреждены", - отметила представитель полиции.

Согласно последним оценкам агентства Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.