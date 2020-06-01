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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Нью-Йорке за сутки во время протестов и беспорядков задержали более 250 человек

Семеро полицейских пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали за последние сутки во время протестов и беспорядков более 250 человек, семь стражей порядка пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полицейского управления крупнейшего мегаполиса США.

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"Произвели свыше 250 арестов, примерно семь сотрудников полиции пострадали и 11 автомобилей полиции повреждены", - отметила представитель полиции.

Согласно последним оценкам агентства Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

 

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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