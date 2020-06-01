В НАТО прокомментировали заявление Минобороны РФ о продолжении антироссийских маневров

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Ряд военных маневров НАТО был отменен, или порядок их проведения был пересмотрен в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила в понедельник ТАСС официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя заявление представителя Минобороны РФ о продолжении антироссийских маневров альянса у границ РФ в условиях пандемии.

"Несколько учений НАТО были отменены или модифицированы в качестве меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса", - заявила она.

В НАТО также заявили, что открыты к диалогу с Россией по вопросам военной транспарентности, однако пока не получили от РФ ответа на свое предложение о проведении Совета Россия - НАТО (СРН).

"НАТО остается открыта к диалогу с Россией по вопросам снижения рисков и военной транспарентности, поэтому в феврале мы предложили российской стороне провести новую встречу Совета Россия - НАТО. К сожалению, РФ не проявила заинтересованности в проведении этой встречи", - заявила она.

С начала марта штаб-квартира НАТО, где проходят заседания СРН, находится на карантинном положении, так же как и остальные международные институты Брюсселя. Все мероприятия отменены или проводятся в удаленном режиме.