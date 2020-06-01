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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Более 17 тысяч бойцов Национальной гвардии мобилизованы на борьбу с беспорядками в США

Глава бюро Нацгвардии генерал Джозеф Ленгейл также отметил, что около 45 тысяч бойцов оказывают содействие в борьбе с коронавирусом нового типа

ТАСС, 1 июня. Более 17 тысяч бойцов Национальной гвардии США мобилизованы на борьбу с беспорядками, начавшимися после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в понедельник сообщил глава бюро Нацгвардии генерал Джозеф Ленгейл на своей странице в Twitter.

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"На сегодняшний день 17 015 бойцов Национальной гвардии оказывают помощь местным службам и властям штатов в противодействии общественным беспорядкам", - указал Ленгейл.

Он также отметил, что около 45 тысяч бойцов оказывают содействие в борьбе с коронавирусом нового типа.

Как указывает телеканал CNN, по состоянию на утро понедельника бойцы Нацгвардии были мобилизованы в 26 из 50 штатов США. Официальный представитель Национальной гвардии в Миннесоте Джон Дженсен заявил на пресс-конференции в понедельник, что в настоящее время в штате мобилизованы более 7 тысяч бойцов. Он так отметил, что в скором времени некоторые подразделения будут выведены.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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