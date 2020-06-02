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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

CNN: до 250 военных перебрасываются в Вашингтон для обеспечения безопасности

При этом они не будут помогать полиции в задержании участников протестов

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США перебрасывает до 250 военнослужащих в столицу страны для обеспечения безопасности в городе в связи с беспорядками, вызванными обстоятельствами смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила в понедельник телекомпания СNN со ссылкой на три источника в Пентагоне.

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По их данным, в Вашингтон перебрасываются военнослужащие части, расквартированной на базе в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Прибытие отряда в столицу США состоится через несколько часов. Военным поставлена задача обеспечивать безопасность в городе, но не помогать полиции в задержании участников демонстраций протеста или беспорядков.

Как сообщала в понедельник газета USA Today, министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр отдал распоряжение направить в Вашингтон спецподразделения полиции, предназначенные для подавления массовых беспорядков. Подразделения находятся в ведении Федерального бюро тюрем. По словам источника газеты, Федеральное бюро расследований также распорядилось привлечь к содействию органам правопорядка в Вашингтоне свое элитное подразделение, занимающееся спасением заложников.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении в столице комендантского часа в понедельник с 19:00 по местному времени (02:00 мск вторника) сроком на двое суток. До этого мэр вводила комендантский час с 23:00 воскресенья (06:00 мск понедельника) до 06:00 понедельника (13:00 мск) в связи с беспорядками, вызванными ситуацией вокруг смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Она также задействовала Национальную гвардию.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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