Вашингтон готовится к очередному дню протестов и новым беспорядкам

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Облик американской столицы - Вашингтона - сильно изменился за последние дни. По вечерам в городе проходят перерастающие в беспорядки и стычки с полицией протесты, вызванные гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Акции каждый раз начинаются относительно мирно, однако с наступлением темноты демонстранты все больше и больше проявляют агрессию, забрасывая полицейских пластиковыми бутылками, камнями и любыми предметами, попадающимися под руку. В воскресенье протестующие начали крушить витрины местных магазинов, ресторанов, аптек. Теперь в городе, особенно в центре, то и дело можно увидеть разбитые окна, а также исписанные протестными лозунгами стены зданий, ограждения, дорожные знаки, памятники. Усилено присутствие стражей правопорядка, периодически слышны звуки сирен.

Рабочие спешно пытаются заколотить фанерой витрины многочисленных магазинов, аптек, ресторанов. От вандалов и мародеров стараются обезопасить и здания международных организаций. Так, фанерой уже забиты двери штаб-квартиры Всемирного банка.

Пока в городе достаточно спокойно, однако несколько сотен человек уже собрались у резиденции президента США. "Кого вы защищаете", - скандируют они в лицо полицейским. Иногда в адрес правоохранителей слышны ругательства, но в целом все относительно мирно. Некоторые активисты уже организовали у Белого дома раздачу бесплатной воды, фруктов, печенья, а также дезинфицирующих средств для рук.

Комендантский час в столице

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила, что власти американской столицы вводят комендантский час в понедельник с 19:00 по местному времени (02:00 мск вторника) до 06:00 вторника (13:00 мск). В целом этот режим будет действовать двое суток, так что комендантский час вновь возобновится во вторник 19:00 по местному времени (02:00 мск среды) и снова завершится в 06:00 среды (13:00 мск).

До этого она уже вводила комендантский час с 23:00 воскресенья (06:00 мск понедельника) до 06:00 понедельника (13:00 мск). Мэр также задействовала нацгвардию, отряды которой уже прибыли к Белому дому. Ранее газета USA Today со ссылкой на представителя министерства юстиции высокого ранга также сообщила, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр отдал распоряжение направить в Вашингтон спецподразделения полиции, предназначенные для подавления массовых беспорядков.