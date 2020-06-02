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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Губернатор Орегона отказалась вводить нацгвардию в Портленд для подавления протестов

Кейт Браун вместо этого распорядилась направить туда 100 сотрудников полиции штата и 50 резервистов национальной гвардии

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун из-за несогласия с позицией президента США Дональда Трампа отклонила запрос мэра Портленда Теда Уилера о введении в этот город частей национальной гвардии для подавления беспорядков, сопровождающих акции протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом губернатор заявила в понедельник на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания СNN.

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"Мэр Уилер в минувшие выходные попросил меня мобилизовать национальную гвардию и направить ее для прямых столкновений с протестующими", - сообщила Браун. "Мэр не в первый раз просит мобилизовать национальную гвардию, а я в очередной раз отказываюсь сделать это", - добавила губернатор.

Она распорядилась направить в Портленд 100 сотрудников полиции штата и 50 резервистов национальной гвардии. Последним предписано "оказывать исключительно поддержку" правоохранительным органам города. Губернатор обещала, что нацгвардейцы, направленные в Портленд, не будут вооружены. "Ввод солдат на улицы городов Америки - это именно то, чего добивается президент Трамп", - заметила Браун.

По информации телекомпании СNN, комендантский час сохранится или был введен в ночь на понедельник почти в 40 городах страны. Среди них и Портленд.

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