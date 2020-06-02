Пятый день протестов. Владельцы магазинов Нью-Йорка пытаются спасти имущество

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС. Мария Хренова/. Ньюйоркцы пятый день подряд выходят на протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстрации, охватывающие в основном Бруклин и Манхэттен, постепенно становятся менее многочисленными.

Несколько тысяч протестующих в понедельник двигались из центра Манхэттена, с Таймс-сквер вниз по пятой авеню. Часть демонстрантов сосредоточилась в районе Ист-Вилладж, где проходил митинг в форме концерта, перемежавшегося призывами к справедливости.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в городе комендантский час с 23:00 до 05:00. Примерно в 20:30 вечера всем жителям города на телефон пришло экстренное оповещение с требованием вернуться домой к 23:00. Несмотря на это, с наступлением темноты в районах дорогих магазинов собираются банды по четыре-шесть человек, готовые продолжать мародерствовать с наступлением темноты.

Как убедился корреспондент ТАСС, большинство дорогих магазинов уже заколотило витрины деревянными ставнями, оставшиеся пытаются успеть сделать это до наступления сумерек. Некоторые оставили для грабителей большие надписи: "Магазин пуст, здесь ничего не осталось".

Как сообщило издание The New York Times в ходе митинга некоторые протестующие стали громить расположенный на пятой авеню магазин Nike, в то время как другие призывали их прекратить это делать. Ближе к вечеру в модный район Сохо стали стягиваться не только отряды дополнительные полиции, но и представители волонтерской охранной организации Guardian Angels.