Главы МИД Японии и Британии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Гонконга

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во вторник провел телефонный разговор со своим британским коллегой Домиником Раабом, стороны обсудили ситуацию вокруг Гонконга и выразили обеспокоенность в связи с принятием резолюции по подготовке законопроекта о национальной безопасности на его территории. Об этом во вторник сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

"Министры выразили серьезную обеспокоенность по поводу решения, принятого ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей, высший законодательный орган КНР - прим. ТАСС) в рамках политики в отношении Гонконга, и подтвердили, что они будут тесно координировать свои действия в рамках "семерки" и в других форматах", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили меры по борьбе с коронавирусом и отметили, что будут сотрудничать в области разработки вакцины.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей приняло резолюцию о выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса этой территории и пообещал ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.

В Пекине обуславливают важность и безотлагательность разработки закона ростом угроз для национальной безопасности в Гонконге, а также неспособностью местных властей принять соответствующий правовой акт самостоятельно в течение 23 лет с момента перехода под китайскую юрисдикцию.

Власти Гонконга неоднократно подчеркивали, что новый закон будет направлен "лишь против небольшой горстки преступников" и не нарушит принцип "одна страна - две системы", законные права и свободы местных жителей, включая право на свободу слова и мирные собрания.