Fox: конгрессмен призвал расследовать действия "Антифа" в ходе протестов в США

ТАСС, 2 июня. Член Палаты представителей США Даг Коллинз (республиканец от штата Джорджия) обратился к главе юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролду Надлеру (демократ от штата Нью-Йорк) с призывом расследовать действия леворадикального движения "Антифа" и других организаций, принимающих активное участие в беспорядках по всей стране. Выдержки из письма приводит на сайте во вторник телеканал Fox News .

"Я призываю вас немедленно назначить слушания о жестокости полиции и насильственных протестах, охвативших нашу страну, и немедленно начать расследование о роли, которую играют такие группы, как "Антифа", в том, чтобы сеять семена раздора", - написал Коллинз.

Он также заявил, что поддерживает право каждого американца на протест, отметив при этом, что многие мирные протесты оказываются под контролем элементов, имеющих исключительно деструктивные цели. "Эти беспорядки в прямом и переносном смысле разрывают нашу страну", - добавил политик. В письме Коллинз назвал "Антифа" и другие организации, "использующие кризисный период, чтобы сеять раздор внутри американского народа", "внутренними террористами".

31 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Днем ранее он возложил на движение и другие радикальные левые группировки вину за беспорядки и случаи насилия в ходе протестов, проходящих в последние дни по всей стране. В июле прошлого года Трамп уже заявлял, что в его администрации рассматривается возможность признания движения террористической организацией.

В ряде американских штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Он умер после того, как полицейские при аресте использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Согласно последним оценкам агентства Ассошиэйтед Пресс, за последние несколько дней в США были взяты под стражу примерно 5,6 тысячи участников беспорядков.