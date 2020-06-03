WP: глава Минюста США приказал расширить периметр безопасности у Белого дома

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Периметр безопасности вблизи Белого дома был расширен по распоряжению министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на неназванного сотрудника Минюста США газета The Washington Post .

По ее свидетельству, Барр "лично приказал должностным лицам компетентных органов на месте событий "зачистить" улицы у Лафайет-сквер" незадолго до того, как небольшую площадь пересек президент США Дональд Трамп, посетивший расположенную рядом церковь Святого Иоанна. Этот храм в воскресенье подожгли участники беспорядков в столице США. Огонь вовремя потушили, но строению был нанесен ущерб.

Как поясняется в публикации, решение о расширении периметра безопасности у вашингтонской резиденции американского лидера было коллективно выработано правоохранительными органами США в воскресенье поздно вечером или во вторник утром. Однако к моменту приезда Барра на совещание в Белый дом во вторник после обеда оно так и оставалось нереализованным. В связи с этим министр поговорил с несколькими коллегами из силового блока правительства США, после чего отдал указание выполнить уже имевшийся на тот момент план, уточняет газета.

В свою очередь старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заверила во вторник, что зону безопасности расширили из-за воскресных беспорядков, а не в связи с посещением Трампом церкви Святого Иоанна.

"Я об этом спрашивала. Мне сказали, что был план расширить периметр [безопасности] от улицы Эйч до [следующей] улицы Ай ввиду событий, которые произошли за день до этого. И я читала публикации о том, что министр юстиции - генеральный прокурор [США Уильям Барр] говорил о расширении периметра - опять-таки, ввиду насилия, поджога [церкви Святого Иоанна] и анархии, которые имели место за день до этого. Так что это (расширение периметра - прим. ТАСС) было осуществлено", - сказала Конуэй журналистам в Белом доме. Как она утверждала, Трамп не был причастен к выработке решений на этот счет. "Ясно, что президент не знает, каким именно образом компетентные органы обеспечивают его передвижения", - заявила помощник главы американской администрации.