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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Республиканцы в Сенате не одобрили резолюцию с осуждением разгона протестующих

Инициатива содержала осуждение применения стражами правопорядка резиновых пуль и слезоточивого газа в районе Лафайет-сквер

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Республиканцы в Сенате Конгресса США воспрепятствовали во вторник принятию резолюции демократов с осуждением действий властей по разгону протестующих около Белого дома 1 июня. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

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Документ внес лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Инициатива содержала осуждение применения стражами правопорядка резиновых пуль и слезоточивого газа в районе Лафайет-сквер. "Вы больше внимания уделяете тому, как правоохранители обеспечивали передвижение президента вокруг Белого дома, вместо того чтобы [обратить внимание на то], как города охвачены грабежами, беспорядками и насилием в отношении полиции", - сказал лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

Президент США Дональд Трамп 1 июня после обращения к согражданам в Белом доме в сопровождении министра юстиции Уильяма Барра, сотрудников администрации и журналистов вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой Лафайет-сквер. Президент дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую в воскресенье вечером подожгли протестующие. Правозащитники обвиняют власти в том, что территорию специально зачистили от протестующих для прогулки президента.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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