Мэром Фергюсона, где в 2014 году прошли массовые протесты, впервые стала афроамериканка

ТАСС, 3 июня. Элла Джонс стала первым в истории темнокожим мэром американского города Фергюсон (штат Миссури), где в 2014 году из-за убийства полицией афроамериканского подростка прошли массовые акции протеста. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN .

Джонс также стала первой женщиной, возглавившей местную администрацию. На выборах во вторник она получила 54% голосов и одолела Хизер Робинетт. Действующий мэр Фергюсона Джеймс Ноулз, который руководит городом с 2011 года, по закону не мог снова выставить свою кандидатуру.

Джонс с 2015 года была членом городского совета Фергюсона. Ранее она работала директором по продажам в косметической компании.

Фергюсон в 2014 году стал очагом крупных протестных акций против жестокости со стороны полиции, переросших в беспорядки и грабежи во многих городах США. Митинги начались после того, как белый полицейский Даррен Уилсон застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. Сотрудник правопорядка утверждал, что действовал в целях самообороны. Обвинений Уилсону в конечном счете предъявлено не было.

Избрание Джонс на пост мэра Фергюсона произошло на фоне массовых протестов в большинстве американских штатов с начала прошлой недели после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Он умер после того, как полицейские при аресте использовали удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.