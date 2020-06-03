Глава МИД Турции считает, что Хафтар не выиграет войну в Ливии

ТАСС, 3 июня. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не сможет выиграть войну в своей стране. Об этом он сказал в среду в эфире телеканала 24 TV.

"Хафтар все еще не является сторонником политического решения. И есть ряд стран, которые его поддерживают. В последнее время усилились столкновения в Ливии, но Хафтар не победит в этой войне", - сказал Чавушоглу. Он напомнил, что активизировались бои между ЛНА и формированиями Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которые "контратакуют и начали оттеснять Хафтара".

У командующего ЛНА, по словам Чавушоглу, "нет сил победить, не получив поддержки извне, то есть без самолетов от Египта или Абу-Даби (ОАЭ)". Он также отметил, что ПНС успешно продвигается вдоль береговой линии от Триполи к границам с Тунисом по суше и по воздуху.

О ситуации в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. Позднее ЛНА неоднократно обвиняла Анкару в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в отправке им на подмогу сотен наемников из Сирии.

Столичное правительство в свою очередь заявляет о том, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.