Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ. Это произошло на онлайн-встрече бывшего президента Грузии, а с мая этого года главного стратега украинских реформ с предпринимателями, которая транслировалась на одном из каналов на портале YouTube.

Один из участников встречи по имени Николай прислал Саакашвили по интернету вопрос о сроках появления его достижений на новом посту. "А когда будут дела конкретные?" - прочитал вопрос Николая глава Нацсовета реформ. "Николай, а когда у вас будут дела конкретные?" - внезапно вспылил Саакашвили, переадресовав вопрос его автору - "Что значит дела конкретные?". "Надоело мне это <…> Сами делайте дела, шевелите руками, в ваших руках все!" - продолжил Саакашвили, используя при этом непарламентские выражения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 7 мая указ о назначении Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ.