Трамп: мобилизация Нацгвардии США позволила бы быстро пресечь протесты в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Мобилизация Национальной гвардии США для обеспечения порядка в городе Нью-Йорк позволила бы быстро прекратить продолжающиеся волнения. Уверенность в этом выразил в среду президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему телекомпании Fox Брайену Килмиду.

Говоря о беспорядках в крупнейшем мегаполисе США, американский лидер констатировал, что "с нацгвардией эту проблему в Нью-Йорке эффективно решили бы". Он отметил, что в Миннеаполисе (штат Миннесота) на это потребовался "один день". По словам Трампа, это было бы возможно и в Нью-Йорке.

Американский лидер полагает, что беспорядки в последние дни имели место по большей части в тех городах и штатах, где руководят демократы. "Во всех местах, где есть проблемы, у руля не республиканцы, а либералы из числа демократов", - отметил он.

Президент США подчеркнул, что качество работы полиции в США необходимо повысить в свете спровоцировавшей протесты смерти афроамериканца при задержании. "Надо, чтобы все полицейские управления работали лучше", - отметил он.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее заявил, что не считает нужным привлекать бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в городе. В крупнейшем мегаполисе США, а также во многих городах страны проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.