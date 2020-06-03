Мэр Вашингтона осудила применение вертолетов для разгона протестующих в столице США

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер осудила использованием в столице США вертолетов, которые проходили над толпами участников массовых протестов на низкой высоте. Об этом она заявила в среду на пресс-конференции.

"Мы считаем, что это была потенциально крайне опасная тактика устрашения, которая была нацелена на то, чтобы запугать жителей округа Колумбия, и это было абсолютно неуместно в условиях города", - сказала мэр американской столицы.

В свою очередь, начальник управления полиции столицы США Питер Ньюшэм пояснил, что вертолеты принадлежали федеральному правительству, а не властям округа. "Это была техника, принадлежащая федеральным силам", - сказал он, также отметив, что считает непродуктивным подобное применение вертолетов.

Вечером в понедельник вертолеты совершали полеты на низкой высоте над участниками протестов. Поднятые ими шум и пыль вынуждали митингующих расходиться. Как сообщали американские СМИ, в нескольких случаях вертолеты сбивали ветки деревьев, были разбиты окна в ряде домов. Участники митингов позднее сообщали, что видели вертолеты UH-72 Lakota и UH-60 Black Hawk. Между тем, по словам представителя Пентагона Криса Митчелла, задачей вертолетов был обзор позиций Национальной гвардии, а не разгон протестующих.

Разгон демонстрантов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрыва светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в этот момент площадь Лафайет-сквер перед Белым домом от протестующих. Происходило это незадолго до наступления в 19:00 по местному времени комендантского часа. Спустя некоторое время Трамп вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой площади и дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую вечером ранее подожгли протестующие. Трамп приподнял Библию и заявил, что "США - самая великая страна в мире", а затем пообещал обеспечить безопасность государства.

Ряд СМИ посчитал, что демонстрантов разгоняли из-за того, что президент США собирался направиться к Лафайет-сквер. В частности, газета The New York Times выпустила материал под заголовком "Протестующих разогнали слезоточивым газом, чтобы Трамп смог попозировать перед церковью".

Белый дом во вторник назвал ошибочными заявления о том, что полиция в понедельник вечером зачищала территорию у Лафайет-сквер от протестующих в связи с тем, что туда направлялся Трамп.