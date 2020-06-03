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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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Генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения по делу Флойда еще троим полицейским

Это еще один важный шаг к правосудию, отметила сенатор от штата Эми Клобушар
Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон EPA/JIM LO SCALZO
Описание
Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон
© EPA/JIM LO SCALZO

ТАСС, 3 июня. Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар подтвердила, что генпрокурор штата Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, которые находились поблизости в тот момент, когда полицейский Дерек Шовин применял удушающий прием во время задержания Джорджа Флойда. Об этом в среду сенатор сообщила на своей официальной странице в Twitter.

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"Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинения против Дерека Шовина на убийство второй степени по делу Флойда, а также предъявил обвинения троим другим полицейским. Это еще один важный шаг к правосудию", - написала Клобушар.

Ранее Шовину были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном убийстве. Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Наказание за это может составить до 40 лет тюремного заключения.

Сенатор не уточнила, какие обвинения будут выдвинуты в отношении троих других полицейских. Ранее адвокат семьи Флойда заявил, что прокуратура должна обвинить их в "причастности к убийству".
 

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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