AP: несколько сотрудников Facebook уволились из-за разногласий по поводу записей Трампа

Как оно отметило, причиной недовольства многих людей, работающих в Facebook, является то, что Цукерберг выразил нежелание принимать какие-либо меры, когда Трамп публикует в соцсети информацию, якобы являющуюся оскорбительной или заведомо ложной. Цукерберг разъяснил свою позицию сотрудникам компании во вторник. Он подчеркнул, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения в публикациях политиков.

По сведениям агентства, несколько сотрудников Facebook в последние два дня уволились. Некоторые из них сообщили об этом в соцсетях. В их числе два разработчика программного обеспечения.

Трамп активно размещает комментарии на различные темы в Twitter и Facebook. Запись Трампа в Twitter о беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия, у аналогичного сообщения президента в Facebook не было таких примечаний со стороны администраторов соцсети. В своем сообщении Трамп назвал участников погромов бандитами и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. По его словам, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".