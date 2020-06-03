NYT: власти США отобрали пять компаний, которые будут делать вакцину от коронавируса

ТАСС, 3 июня. Администрация президента США Дональда Трампа выбрала пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса. Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, речь идет о вакцинах компаний Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и вакцине британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

Официальное объявление будет сделано Белым домом в течение ближайших недель. Компании получат доступ к дополнительному финансированию со стороны правительства, содействие в проведении клинических испытаний и логическую поддержку даже до того, как будет определена наиболее эффективная вакцина. Детали контрактов и точные суммы финансирования проекта пока не раскрываются. Отмечается, что Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca уже получили $2,2 млрд федерального финансирования на поддержку своих программ по разработке вакцин.

Вакцины Moderna и AstraZeneca в настоящее время находятся на так называемой второй стадии испытаний, что означает, что их эффективность тестируется на ограниченных группах людей. В начале июля ожидается переход к более масштабным тестам, указали источники газеты.

Согласно плану правительства, в испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тыс. человек, будут охвачены все возрастные группы. Существует также возможность, что тесты будут проводиться за пределами США, в других регионах, наиболее пострадавших от пандемии.

Во вторник Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что разработка вакцины от коронавируса идет быстрее, чем ожидалось. В начале мая американский лидер заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Одновременно он подчеркнул, что власти не могут гарантировать это.