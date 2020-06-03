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Пандемия коронавируса нового типа

Особые симптомы у пожилых, признание ошибки в Швеции. Главное о коронавирусе за 3 июня

© Станислав Красильников/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 432 277 случаев заражения, из них новых — 8536. За сутки умерли 178 человек, за весь период — 5215.
  • Поражение кожи (в частности, сыпь) может быть первым симптомом заражения, сообщили в Минздраве. У пожилых людей инфекция может сопровождаться такими атипичными симптомами, как падения, бред, конъюнктивит, тахикардия. При этом лихорадки, кашля и одышки может не быть. Подробнее о новых рекомендациях Минздрава читайте здесь.
  • Симптомы коронавируса у кошек — температура, кашель и насморк, рассказали в Россельхознадзоре.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. 

Москва

  • Всего зафиксировано 187 216 случаев заражения, из них новых — 1842.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 6,2 млн случаев заражения, умерли около 370 тыс. человек.
  • В Швеции признали необходимость принимать больше мер в борьбе с коронавирусом.
  • В Италии разрешили свободное передвижение по стране и въезд из государств Европы.
  • В ВОЗ считают, что второй волны распространения коронавируса можно избежать.
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