Особые симптомы у пожилых, признание ошибки в Швеции. Главное о коронавирусе за 3 июня

Россия
- Всего зафиксировано 432 277 случаев заражения, из них новых — 8536. За сутки умерли 178 человек, за весь период — 5215.
- Поражение кожи (в частности, сыпь) может быть первым симптомом заражения, сообщили в Минздраве. У пожилых людей инфекция может сопровождаться такими атипичными симптомами, как падения, бред, конъюнктивит, тахикардия. При этом лихорадки, кашля и одышки может не быть. Подробнее о новых рекомендациях Минздрава читайте здесь.
- Симптомы коронавируса у кошек — температура, кашель и насморк, рассказали в Россельхознадзоре.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи.
Москва
- Всего зафиксировано 187 216 случаев заражения, из них новых — 1842.
Мир
- Всего зафиксировано более 6,2 млн случаев заражения, умерли около 370 тыс. человек.
- В Швеции признали необходимость принимать больше мер в борьбе с коронавирусом.
- В Италии разрешили свободное передвижение по стране и въезд из государств Европы.
- В ВОЗ считают, что второй волны распространения коронавируса можно избежать.