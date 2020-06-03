Глава МВФ считает протесты в США следствием растущего неравенства в мире

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Протесты в США должны привести к пониманию того, как сократить неравенство в мире после пандемии. Такое мнение выразила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в рамках видеосеминара газеты The Washington Post .

"Печально видеть, что неравенство по-прежнему существует в США и во всем мире. В 2019 году протесты наблюдались во многих частях мира, - сказала Георгиева. - Если вы посмотрите на причины, то они во многом схожи. Это ощущение растущего неравенства, потери возможностей и ненадлежащего обращения с определенной частью общества".

По ее словам, МВФ рассматривает ситуацию по двум аспектам. "Во-первых, к сожалению, неравенство в мире растет. Это стало назревать с мирового финансового кризиса, - отметила директор-распорядитель. - Во-вторых, согласно нашему исследованию, неравенство вредит обществу, его перспективам. В то же время самое проблемное то, что протесты происходят во время пандемии".

"Данные протесты - это серьезный звонок для всех нас, чтобы подумать о мире после пандемии, - сказала Георгиева. - Звонок о том, как не допустить большего неравенства и меньшей платежеспособности в мире".