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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп считает, что ему не придется задействовать войска для подавления беспорядков в США

К закону, по которому это разрешено это делать, в последний раз прибегали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не считает, что ему придется задействовать закон, который позволит использовать военную силу внутри страны для подавления беспорядков и протестов (Insurrection Act).

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В интервью телеканалу Newsmax TV в среду главе государства был задан вопрос, готов ли он послать войска в американские города, где накал протестов и сопровождающих их беспорядков, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, особенно высок. "Это будет зависеть от обстоятельств. Я не считаю, что нам придется поступить так", - ответил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила журналистам в среду, что президент США в случае необходимости задействует упомянутый выше закон 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны. В последний раз к нему прибегали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Министр обороны США Марк Эспер в среду на брифинге в Пентагоне выступил против этой идеи. По его мнению, к использованию "регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях".

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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