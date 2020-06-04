Трамп считает, что ему не придется задействовать войска для подавления беспорядков в США

В интервью телеканалу Newsmax TV в среду главе государства был задан вопрос, готов ли он послать войска в американские города, где накал протестов и сопровождающих их беспорядков, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, особенно высок. "Это будет зависеть от обстоятельств. Я не считаю, что нам придется поступить так", - ответил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила журналистам в среду, что президент США в случае необходимости задействует упомянутый выше закон 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны. В последний раз к нему прибегали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Министр обороны США Марк Эспер в среду на брифинге в Пентагоне выступил против этой идеи. По его мнению, к использованию "регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях".