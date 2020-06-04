Трамп обвинил Байдена в бездействии в борьбе с расизмом

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил своего будущего соперника в борьбе за пост президента Джозефа Байдена в том, что тот на протяжении всей политической карьеры не предпринимал достаточных усилий для борьбы с расизмом.

"Он был тут [в Вашингтоне] на протяжении 43 лет, почему же он ничего не сделал? - заявил Трамп в среду в интервью телеканалу Newsmax TV. - Я здесь всего три с половиной года, а он - 43, 44 года. Восемь лет он занимал пост вице-президента. Времени у него было достаточно".

"Я имею в виду то, что он много времени отдавал отдыху, отправил своего сына в Китай, где тот получил полтора миллиона долларов, отправил его на Украину, где ему платили по $83 тыс. в месяц и $3 млн сразу или что-то в этом роде, - продолжал Трамп. - Я бы сказал, что у него было достаточно времени, почему же он ничего не сделал?" При этом Трамп напомнил, что Байден был сенатором, а это "очень значимый пост, на котором при желании можно многого добиться", а затем он в течение восьми лет был вице-президентом.

"Он не сделал ничего, за исключением тех вещей, которые были плохи для темнокожего населения, очень плохи, - добавил Трамп. - Байден очень плохо относился к афроамериканскому населению, он не знал его и не знает его сейчас".

В минувший вторник в Филадельфии (штат Пенсильвания) Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента, выступил с призывом к Конгрессу США принять меры в связи с волной выступлений протеста, прокатившихся по стране после убийства полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Байден пообещал, что в случае победы на выборах в течение первых 100 дней после инаугурации сформирует специальную комиссию, которая будет осуществлять надзор за работой полиции в стране. По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился 1956 голосами делегатов национального съезда партии в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах. Для выдвижения кандидатом в первом туре голосования необходима поддержка 1991 делегата.