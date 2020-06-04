Экс-глава Пентагона считает, что Трамп пытается расколоть американцев

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Бывший министр обороны США в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис (с января 2017 года по декабрь 2018 года) раскритиковал президента за разгон протестующих и заявления о возможном использовании вооруженных сил для восстановления порядка. По мнению отставного генерала, которое он изложил в среду на страницах журнала The Atlantic, Трамп разделяет страну, а его действия являются насмешкой над конституцией.

"Дональд Трамп - первый президент за мою жизнь, который не пытается объединить американских граждан, даже не пытается сделать вид, вместо этого он пытается нас разделить, - считает Мэттис. - Мы наблюдаем последствия трех лет этих целенаправленных действий, трех лет без зрелого руководства. Мы можем объединиться без него, обращаясь к сильным сторонам нашего гражданского общества".

По его словам, протестующие оправданно требуют равного правосудия для всех. "Это здравое и объединяющее требование. <...> Нас не должно отвлекать небольшое число нарушителей закона, - продолжил отставной генерал. - Протесты определяются десятками тысяч людей <...>, настаивающих на том, чтобы мы жили согласно ценностям". "Мы должны <...> привлечь к ответственности тех в администрации, кто будет насмехаться над нашей конституцией", - сказал он.

"Я давал клятву охранять и защищать конституцию. Но я никогда не думал, что дававших такую же клятву военнослужащих при каких-либо обстоятельствах отправят нарушать конституционные права своих сограждан <...>", - отметил экс-глава Пентагона. Он назвал разгон протестующих вокруг Лафайет-сквер перед Белым домом злоупотреблением властью.

Как заявил Мэттис, американские города не должны рассматриваться в качестве арены противостояния, а военнослужащие должны привлекаться только по запросу губернаторов и в очень редких случаях. "За поддержание общественного порядка должно отвечать руководство штатов и городов, которое лучше знает своих жителей и несет перед ними ответственность", - убежден он.