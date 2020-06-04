Мэр Лос-Анджелеса пообещал с четверга не продлевать в городе комендантский час

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Комендантский час в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), введенный властями в конце прошлой недели из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, завершится в четверг. Об этом в среду сообщил телеканал KTLA со ссылкой на мэра мегаполиса Эрика Гарсетти.

Градоначальник пообещал жителям этого 10-миллионного города, что власти не будут больше продлевать действие комендантского часа. Таким образом, эта мера действует только до утра четверга по местному времени.

Кроме того, Гарсетти заверил, что мэрия откажется от планов по увеличению финансирования управления местной полиции и направит эти средства на создание новых рабочих мест, в здравоохранение, образование и на программы помощи афроамериканскому сообществу Лос-Анджелеса.

В среду в мегаполисе прошла мирная акция протеста против действий полиции, беспорядков не было. Ранее газета Los Angeles Times сообщала, что грабежей или случаев вандализма в городе не было отмечено и во вторник. По данным издания, в ходе массовых протестов в воскресенье и понедельник в мегаполисе были задержаны около 700 человек, примерно 70 из них - за грабеж и вандализм. По решению губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома в округе Лос-Анджелес был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а для нормализации обстановки введены войска национальной гвардии.