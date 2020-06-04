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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

AP: более 10 тыс. человек задержаны в США с начала протестов из-за смерти афроамериканца

По данным агентства, сотни протестующих арестованы по обвинениям в краже или мародерстве

ТАСС, 4 июня. Число задержанных участников акций протеста, проходящих во многих городах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, превысило 10 тыс. человек. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (АP) на основании собственных подсчетов.

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Более четверти всех задержаний приходятся на Лос-Анджелес (штат Калифорния). Далее следуют Нью-Йорк, Даллас (штат Техас) и Филадельфия (штат Пенсильвания). Многим задержанным предъявлены обвинения в совершении мелких правонарушений, например, в несоблюдении правил комендантского часа. При этом, как отметило AP, сотни протестующих арестованы по обвинениям в краже или мародерстве.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы около 30 тыс. бойцов в 31 штате и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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