Лукашенко считает, что к выборам в Белоруссии не появилось нового протестного движения

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что в преддверии новых президентских выборов в республике не появилось нового протестного движения.

"Не появилось нового протестного движения, да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет", - сказал Лукашенко на совещании с новым составом правительства, сообщает агентство "БелТА".

По его словам, граждане, которые стоят в очередях по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты его соперников, хоть и недовольны властью, но не хотят себя связывать с радикальной оппозицией. "Они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях" - сказал Лукашенко. В этом же контексте он также указал на неназванных претендентов на главный пост в республике, которые, по его словам, получают средства у российских олигархов. "А те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси".

Он считает, что большие очереди к пикетам за его соперников это просто "белорусская карусель". "Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались", - заметил Лукашенко. По его словам, большая карусель заключается в том, что одни и те же люди приходят на пикеты возле Комаровки и оставляют подписи по несколько раз. "Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так, а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача - раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого", - заметил Лукашенко.

Защита суверенитета

Белоруссия обладает силами и средствами, необходимыми для защиты независимости и суверенитета страны, добавил Лукашенко, принимая кадровые решения по формированию нового состава правительства. "Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но имеем все для того, чтобы защитить свою страну. Это ответ тем, кто думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся", - сказал он.