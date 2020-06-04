Лукашенко считает, что к выборам в Белоруссии не появилось нового протестного движения

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что в преддверии новых президентских выборов в республике не появилось нового протестного движения.
"Не появилось нового протестного движения, да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет", - сказал Лукашенко на совещании с новым составом правительства, сообщает агентство "БелТА".
По его словам, граждане, которые стоят в очередях по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты его соперников, хоть и недовольны властью, но не хотят себя связывать с радикальной оппозицией. "Они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях" - сказал Лукашенко. В этом же контексте он также указал на неназванных претендентов на главный пост в республике, которые, по его словам, получают средства у российских олигархов. "А те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси".
Он считает, что большие очереди к пикетам за его соперников это просто "белорусская карусель". "Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались", - заметил Лукашенко. По его словам, большая карусель заключается в том, что одни и те же люди приходят на пикеты возле Комаровки и оставляют подписи по несколько раз. "Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так, а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача - раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого", - заметил Лукашенко.
Защита суверенитета
Белоруссия обладает силами и средствами, необходимыми для защиты независимости и суверенитета страны, добавил Лукашенко, принимая кадровые решения по формированию нового состава правительства. "Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но имеем все для того, чтобы защитить свою страну. Это ответ тем, кто думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся", - сказал он.
В частности, Лукашенко обратил внимание на белорусские разработки в области ракетостроения, которые курировал назначенный на пост премьер-министра Роман Головченко. "Не все было гладко и сладко, но мы сделали это. И сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это высокоточное оружие", - подчеркнул Лукашенко.
"Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона ответственности нашего правительств", - заявил президент. В этой сфере, убежден Лукашенко, "нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий". "Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами", - сказал белорусский лидер.
Он также обратил внимание на ряд крупных высокотехнологичных проектов, которые реализуются в стране. В этом ряду стоит строительство Белорусской АЭС. "Получим электроэнергию, и не надо страдать, что ее некуда девать будет - народу отдадим. Найдем мы, как снизить стоимость электростанции и тарифов на электроэнергию", - отметил Лукашенко. Глава государства назвал также успешным проект по созданию IT-отрасли. "Мы замахнулись не просто на цифровизацию - на искусственный интеллект. Нас знают и уважают в мире. Мы сделали это и много-много других проектов. А говорят, что мы сидели на месте и не занимались новыми и новейшими технологиями", - сказал Лукашенко. Кроме того, он подчеркнул, что Белоруссию "приняли в ряд космических держав".
Обращаясь к соотечественникам, недовольным политикой властей, Лукашенко заявил, что в Белоруссии создана страна, которую сегодня "надо отстоять, защитить". "Вы видите, что нас на части разрывают", - сказал президент. "Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Хочу обратить внимание некоторых белорусов на это", - сказал Лукашенко. "Любые решения мы должны принимать здесь, в интересах белорусского народа, и у нас есть все возможности для этого", - заключил президент Белоруссии.
В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Наибольшие очереди людей были к пикетам в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, бывшего руководителя Парка высоких технологий Белоруссии, бывшего помощника президента Валерия Цепкало и экс-председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.