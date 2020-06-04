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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

NBC: власти рассматривают версию о теракте в связи с нападением на полицейских в Нью-Йорке

По данным телекомпании, подозреваемый в совершении нападения - иммигрант балканского происхождения

ТАСС, 4 июня. Власти Нью-Йорка рассматривают версию о теракте при расследовании нападения на полицейских, произошедшего в районе Бруклин в ночь на четверг после наступления комендантского часа, объявленного в городе в связи с продолжающимися протестами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

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По их данным, подозреваемый в совершении нападения - иммигрант балканского происхождения - в последнее время выступал против полицейских и публиковал соответствующие записи в соцсетях.

Злоумышленник в ночь на четверг атаковал патрулировавших улицу стражей порядка с ножом и ранил одного из них в шею. В результате начавшейся после этого перестрелки с нападавшим еще двое полицейских получили огнестрельные ранения. Пострадавшие правоохранители госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Сам нападавший серьезно ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает телеканал.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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