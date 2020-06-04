Новый премьер Белоруссии рассказал, в каких условиях предстоит работать кабмину

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Новый состав правительства Белоруссии нуждается в изменении методов работы в условиях активизации деятельности "недругов и противников" государства. Такое мнение высказал назначенный в четверг премьер-министром Белоруссии Роман Головченко во время представления руководителям госорганов и сотрудникам аппарата Совета министров.

"Как сказал президент, у нас уникальный случай, когда накладываются несколько условных пандемий - по линии здравоохранения, экономическая, выборная, идеологическая, когда активизировались все возможные недруги и противники. Тем ответственнее наша миссия и задача работать именно в таких условиях", - отметил глава правительства, слова которого приводит пресс-служба Совмина.

Головченко считает в нынешних условиях необходимым изменить "немного стиль и методы работы". "Еще до сих пор не закончившаяся пандемия, кризис показали, что недопустимо промедление. Недопустимо увязнуть в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия", - сказал премьер-министр Белоруссии.

3 июня президент страны Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Сергея Румаса. В четверг глава государства назначил нового премьер-министра, а также двух вице-премьеров и ряд министров.