Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд на финансирование GAVI

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали в общей сложности выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 годы. Об этом заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, закрывая саммит, организованный королевством в онлайн-режиме.

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"Мы получили обещания о фантастической сумме в размере $8,8 млрд для работы GAVI на следующие пять лет", - сказал Джонсон. Эта сумма превысила заявленную сумму в $7,4 млрд, которую планировалось собрать во время саммита. При этом из этой суммы $1,6 млрд выделил Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Традиционно солидные финансовые вливания пообещали сделать страны Европы. Так, Еврокомиссия предоставила GAVI €300 млн на предстоящие пять лет, Германия - €600 млн, Франция - €500 млн, Нидерланды - €325 млн, Италия - €120 млн, Швеция - по €34 млн в год. Великобритания ранее пообещала в течение пяти лет перечислить на нужды GAVI £1,65 млрд ($2,07 млрд).

Помимо этого, Япония объявила о взносе в альянс в размере $300 млн, Саудовская Аравия - $150 млн, Катар - $20 млн, Австралия - 300 млн австралийских долларов ($137 млн).

Основная цель мероприятия, в котором по видеосвязи приняли участие главы десятков государств и правительств, а также главы крупных корпораций и неправительственных организаций, заключалась в сборе средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 годы. Однако к саммиту было приковано особенно пристальное внимание в свете пандемии коронавируса.

Так, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал участников виртуальной встречи к "глобальной солидарности, чтобы гарантировать, что любой человек в любом месте будет иметь доступ [к прививкам]". "Вакцина против коронавируса должна восприниматься как глобальное общественное достояние", - сказал он. "Настало время всем вместе проявить солидарность в осознании значения вакцин для каждого", - добавил, в свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.