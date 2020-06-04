Карантин в Краснодарском крае, маски в Москве до осени. Главное о коронавирусе за 4 июня

Россия
- Всего зафиксировано 441 108 случаев заражения, из них новых — 8 831. За сутки умерли 169 человек, за весь период — 5 384.
- Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня. Въезд в край останется ограниченным, приезжих из других регионов будут направлять на изоляцию. До 21 июня сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье.
- Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск. Там выявлено около 1 200 случаев заражения, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
- В Дагестане впервые с 17 мая не зарегистрировано ни одной смерти пациентов с коронавирусом.
- В Татарстане с 5 июня открываются храмы, фитнес-центры и бассейны.
- Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, считают в Роспотребнадзоре.
- Вакцина от коронавируса не будет единой — появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва
- Всего зафиксировано 189 214 случаев заражения, из них новых — 1998.
- Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС. Полный текст интервью читайте здесь.
- Сергей Собянин также заявил, что максимальное количество ограничений в столице можно будет снять до начала июля. График поэтапного плана снятия может быть представлен в понедельник, 8 июня. Открывать фитнес-центры и спортзалы власти пока не планируют.
Мир
- Всего зафиксировано более 6,5 млн случаев заражения, умерли свыше 375 тыс. человек.
- В Иране число случаев заражения за сутки выросло на 3 574 — это рекордный показатель за всю историю наблюдений в стране. Общее число заболевших превысило 164 тыс. В Бразилии, Мексике и Индии тоже установлены рекорды по заразившимся и умершим.