Reuters: Эспер приказал вывести всех военных, переброшенных к Вашингтону из-за протестов

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер отдал распоряжение об отзыве на базы дислокации всех оставшихся военных, которые ранее были переброшены в окрестности Вашингтона для возможной помощи в поддержании порядка в условиях протестов. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, говорившего на условиях анонимности.

Согласно этим данным, Эспер подписал соответствующий приказ и войска отправятся обратно в штаты Северная Каролина и Нью-Йорк.