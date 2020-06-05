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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Reuters: Эспер приказал вывести всех военных, переброшенных к Вашингтону из-за протестов

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер отдал распоряжение об отзыве на базы дислокации всех оставшихся военных, которые ранее были переброшены в окрестности Вашингтона для возможной помощи в поддержании порядка в условиях протестов. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, говорившего на условиях анонимности.

Согласно этим данным, Эспер подписал соответствующий приказ и войска отправятся обратно в штаты Северная Каролина и Нью-Йорк.

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СШАЭспер, МаркБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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