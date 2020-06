Байден получил нужное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего национального съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Такие оценки представили в пятницу агентство Associated Press и газета The New York Times.