Сквозь призму выборов. Трамп и Байден продолжают борьбу за Белый дом на фоне протестов

В избирательном штабе без пяти минут кандидата Демократической партии США на президентских выборах Джозефа Байдена срочно пересматривают планы. Массовые протесты и беспорядки, прокатившиеся волной по всей Америке, внесли коррективы в поиски его напарницы, которой предстоит баллотироваться на пост вице-президента. Решение о том, что эта роль достанется женщине, было принято давно, но теперь приходится заново изучать послужные списки всех претенденток.

Сами кандидаты, судя по их словам и делам, о предстоящих выборах ни на минуту не забывают. Наверное, нельзя отказывать ни Трампу, ни Байдену в праве на простое человеческое сострадание, но в их звонках родственникам погибшего афроамериканца, была изрядная доля пиара.

Вопрос о том, как события последних дней могут повлиять на итоги ноябрьского голосования, звучит сейчас не только в избирательных штабах республиканцев и демократов. Американские политологи тоже пытаются определить, как протесты скажутся на настроениях избирателей и кто из участников предвыборного марафона сможет воспользоваться дополнительной поддержкой.

Байден рассчитывает подобрать себе напарницу по предвыборной борьбе к началу августа, и ее поиски в новых обстоятельствах - лишь один из примеров того, как социальные протесты, вспыхнувшие во многих американских городах, уже оказывают влияние на ход избирательной кампании. Оба кандидата - и республиканец Дональд Трамп, и его соперник демократ Джозеф Байден - пытаются сейчас понять, как это в дальнейшем может отразиться на президентской гонке и нужно ли вносить какие-то изменения в свои тактические замыслы.

цПо сведениям политологического портала Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика"), с учетом последних событий советники Байдена считают рискованным выдвигать на должность вице-президента кандидата "с прокурорским бэкграундом". Это значительно уменьшает шансы сенаторов Камалы Харрис и Эми Клобушар. Первая из них была генпрокурором в Калифорнии, а другая работала в прокуратуре одного из округов Миннесоты - того самого штата, где 25 мая белый полицейский убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. В то же время, сообщает RCP, возрастают ставки сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Не удержался Трамп и от очередного едкого выпада в сторону своего политического противника. После отсидки в подземном бункере во время беспорядков у Белого дома он призвал губернаторов и мэров из числа демократов смелее использовать Национальную гвардию, упрекнул их в нерешительности и заявил, что все "смеются над ними и над сонным Джо".

Байден вступать в полемику по этому поводу не стал, а вот мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что было бы лучше, если бы Трамп сейчас "вообще помолчал". Даже сенатор Тим Скотт, единственный афроамериканец из числа республиканцев в верхней палате Конгресса, был вынужден признать, что некоторые президентские твиты "неконструктивны".

Тем временем Байден пообещал в случае победы на выборах наладить в обществе широкий диалог, чтобы решить проблемы, которые "вызывают боль". Как свидетельствует видео, появившееся в социальных сетях, в воскресенье он предпринял еще один пиар-ход, устроив фотосессию с жителями своего родного Уилмингтона (штат Делавэр) на том месте, где накануне вечером проходили протесты.

В понедельник заочную полемику с Трампом продолжили демократы в Конгрессе. Они осудили его готовность использовать войска для подавления беспорядков, а также решение применить слезоточивый газ для разгона мирной демонстрации у Белого дома. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в совместном заявлении назвали такое поведение "трусостью".

Со своей стороны губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо упрекнул Трампа в саморекламе после того, как тот прогулялся от Белого дома через Лафайет-сквер до Епископальной церкви Святого Иоанна, подожженной накануне участниками протестов. "Для президента это лишь телевизионное реалити-шоу", - написал Куомо в Twitter.

"Антифа" и "хорошие люди"

Решение Трампа о внесении леворадикального движения "Антифа" в список террористических организаций тоже было подвернуто критике. Профессор Аризонского университета Питер Берген заявил в программе CNN, что это "явное нарушение" Первой поправки к Конституции США, гарантирующей основные гражданские права и свободы. По его словам, никогда еще американская организация не признавалась террористической и не ставилась вне закона по одним лишь идеологическим причинам. "В тюрьму человека можно сажать только за преступление, а не за его взгляды", - подчеркнул Берген.

Он отметил, что, по подсчетам исследовательского института New America, с 11 сентября 2001 года, когда произошло чудовищное террористическое нападение на Нью-Йорк и Вашингтон, "праворадикальные террористы в Соединенных Штатах убили по политическим причинам 110 человек, тогда как сторонники "Антифа" абсолютно никого не убивали по политическим причинам". "В то же время лица, находившиеся под влиянием идеологии черного национализма, убили 12 человек", - добавил Берген.

Судя по его словам, президентское решение по поводу "Антифа" может быть оспорено в суде. А что касается "праворадикальных террористов", то речь идет о так называемых белых супрематистах, или сторонниках превосходства "белой расы". Недавно они вместе с другими праворадикальными группировками требовали отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в ряде штатов, в том числе в Миннесоте. Трамп тогда назвал участников этих демонстраций "хорошими людьми", и Белому дому позже пришлось объясняться с журналистами, интересовавшимися, кого он конкретно имел в виду.

Расплата за грехи

Проблема расизма вновь широко обсуждается американцами, пытающимися разобраться в причинах массовых протестов. И если помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании ABC утверждал, что в США "нет системного расизма", то профессор истории Гарвардского университета Аннет Гордон-Рид придерживается на этот счет иного мнения. "Рабство и превосходство белой расы - первородные грехи Америки", - написала она в журнале Foreign Affairs.

Тем временем сторонники Трампа заявляют, что во всем виноваты левые либералы. "Общенациональные протесты из-за [убийства] Джорджа Флойда - это расплата за либерализм, - считает обозреватель прореспубликанской New York Post Миранда Девайн. - Демократы стремятся использовать беспорядки и нестабильность для того, чтобы выставить президента Трампа в плохом свете".

Массовые протесты и столкновения с полицией на расовой почве происходят в Америке достаточно регулярно, и рассуждения на тему "кто виноват" тоже дело обычное. Предпринимались и попытки проследить, как они влияют на президентские выборы. Профессор Принстонского университета Омар Уосоу отмечает, в частности, что во второй половине 1960-х годов многие "белые сторонники демократов" были напуганы или возмущены тем хаосом, который воцарился из-за социальных протестов, и поддержали на выборах кандидата республиканцев Ричарда Никсона и его напарника Спиро Агню, выступавших за "закон и порядок".

В свою очередь, газета The New York Times напоминает следующие слова Мартина Лютера Кинга: "Каждый раз, когда возникают беспорядки, это играет на руку Джорджу Уоллесу". Кто такой Уоллес, американцам объяснять не надо. Откровенный расист и ультраправый консерватор стал губернатором штата Алабама в 1963 году, в эпоху борьбы за гражданские права, и находился на этом посту в течение четырех сроков.

Впрочем, все это еще не означает, что нынешние протесты принесут политические дивиденды кандидату Республиканской партии. Как отмечает та же The New York Times, в отличие от выборов четырехлетней давности на этот раз Трампу может понадобиться для победы большее число голосов афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки, а с учетом недавних событий получить их ему будет весьма проблематично. Кстати, Уоллес четырежды - больше, чем любой другой политик в ХХ веке, - баллотировался на пост президента США, но всякий раз проигрывал.

Есть что обсудить

На протяжении последних месяцев социологические исследования показывали, что в общенациональном масштабе Трамп уступает Байдену по популярности среди американцев примерно 5,5 процентных пункта. Разрыв был незначительным, и президент мог чувствовать себя достаточно спокойно, рассчитывая на быстрый выход экономики из спада после пандемии.

Однако сейчас для него прозвучал тревожный звонок. Опрос, проведенный газетой The Washington Post и телекомпанией ABC, продемонстрировал, что Байден опережает его уже на 10 пунктов. Вероятного кандидата демократов готовы поддержать 53% избирателей, а республиканца - лишь 43%. Уменьшилось также число тех, кто одобряет работу Трампа на посту президента.

Опрос проводился 25-28 мая, уже после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе, но до начала наиболее массовых выступлений. "Пока не известно, как хаос, возникший в крупнейших американских городах в минувшие выходные дни, а также жесткие заявления Трампа по поводу протестов отразятся на рейтинге президента", - отметила The Washington Post. Как уточняет издание, многое будет зависеть от того, какой ценой и насколько быстро удастся пресечь погромы и беспорядки.

Газета также напоминает, что до ноябрьских выборов осталось ровно пять месяцев, а впереди еще национальные съезды партий и теледебаты с участием обоих кандидатов. Серьезные проблемы, которые высветили последние события в Америке, с их помощью не решить. Но поговорить Трампу и Байдену будет о чем.

Иван Лебедев