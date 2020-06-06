Тысячи британцев вышли на демонстрации, несмотря на призывы властей остаться дома

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Тысячи человек вышли в субботу на улицы британских городов, чтобы выразить поддержку чернокожему населению и выступить против угнетения по расовому признаку. Манифестации проходят вопреки призывам властей королевства не устраивать массовых мероприятий в условиях пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом.

На кадрах, которые телеканал Sky News показывает в прямом эфире, видно, что вся площадь перед парламентом в центре Лондона и соседние улицы заполнены людьми. Аналогичные демонстрации проходят и в других британских городах - в Манчестере, Лестере, Кардифе, Бате. Наиболее популярные лозунги на плакатах людей - "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter).

Ранее глава британского МВД Прити Пател призвала людей воздержаться от акций протеста в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Она сообщила, что, хотя "совершенно понимает" желание людей высказывать публично свою точку зрения, коронавирус остается серьезной угрозой. "Я сказала бы тем, кто хочет протестовать - не делайте этого. Правила очень ясно говорят о запрете массовых собраний", - отметила Пател.

В настоящий момент в Великобритании продолжает действовать карантин, запрещающий собираться вместе компаниям свыше шести человек, а в общественных местах соблюдать дистанцию в два метра.

При этом на кадрах, которые показывают британские телеканалы, видно, что полиция не предпринимает никаких попыток воспрепятствовать манифестациям или задержать людей. Также заметно, что большинство людей использует маски или повязки, закрывающие рот и нос.