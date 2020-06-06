В Берлине прошла многотысячная акция против расизма и полицейского насилия

БЕРЛИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Многотысячная акция протеста против расизма, дискриминации и полицейского насилия прошла в субботу в столице Германии на площади Александерплац. Она собрала, по оценке правоохранительных органов Берлина, около 15 тыс. человек.

Организаторами было заявлено участие 1,5 тыс. человек, однако уже в самом начале так называемой "Безмолвной демонстрации" (Silent-Demo), около 14:00 (15:00 мск) на площади собралось значительно больше людей, передает корреспондент ТАСС. Участники не соблюдали социальную дистанцию. Когда число достигло не менее 10 тыс., полиции пришлось закрыть все подходы и близлежащие улицы и попросить людей избегать Александерплац. "Мы не можем взять на себя ответственность, которые люди сами несут за свое здоровье", - отметила журналистам представитель правоохранительных органов, комментируя несоблюдение участниками социальной дистанции.

Демонстранты призывали положить конец расовой дискриминации и выразить солидарность с американским народом, держали в руках плакаты с надписями: "Я не могу дышать" (последние слова Джорджа Флойда, умершего после задержания стражами порядка в городе Миннеаполисе), "Эй, Трамп, останови полицию", "Черные жизни имеют значение" и другие. Уличные художники прямо на площади нарисовали портрет Флойда. Пришло много выходцев из стран Африки, они последними покидали площадь. Многие демонстранты залезли на трамвайные остановки, скандировали речевки против полиции, однако стражи порядка не останавливали их и не прогоняли, стараясь не провоцировать толпу.

Около 16:00 (17:00 мск) правоохранительные органы заявили об официальном завершении демонстрации. Полиция констатировала, что в целом, несмотря на отдельные случаи хулиганства, она прошла мирно. Многие участники отправились в направлении столичного района Фридрихсхайн, где была запланирована еще одна демонстрация.

Всего правопорядок в Берлине в субботу обеспечивают около 800 полицейских, в небе барражируют вертолеты. В городе на сегодня были запланированы 32 акции, 14 из них - в центре. Демонстрации в знак солидарности с американским народом и против расизма прошли и в других немецких городах: около 20 тыс. человек собрались в Мюнхене, до 9 тыс. - в Гамбурге, более 8 тыс. - во Франкфурте-на-Майне. Менее масштабные акции состоялись также в Дортмунде, Дрездене, Дюссельдорфе, Кёльне.

Массовые протесты в США и по всему миру проходят после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице.