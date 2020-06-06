Тысячи манифестантов в Швейцарии выразили протест против расизма в США

ЖЕНЕВА, 6 июня. /ТАСС/. Манифестации под антирасистскими лозунгами прошли в субботу в Берне, Базеле и других городах Швейцарии. Их участники выразили солидарность с участниками протестов в США, которые стали ответом на гибель в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, сообщила телекомания RTS .

В Базеле демонстрация собрала, по данным RTS, около 5 тыс. человек, хотя в Швейцарии из-за пандемии коронавируса действует запрет на массовые мероприятия с числом участников больше трехсот. Полиция присутствовала, но не вмешивалась. Ее представители распространяли листки с напоминанием о защитных мерах от коронавируса. Манифестанты, в рядах которых подавляющее большинство составляла молодежь, скандировали лозунг на английском языке "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter). Этот лозунг можно было прочесть и на плакатах, которые несли протестующие.

В Берне в субботу провели "сидячую" акцию на вокзальной площади. Несколько десятков ее участников надели медицинские маски, на которых было написано: "Не могу дышать".

В Невшателе власти разрешили демонстрацию с числом участников до 300 человек, однако в действительности собралось около 500, констатировал корреспондент RTS, присутствовавший на месте события. Полиция не вмешивалась, и манифестация прошла без инцидентов. Ее участники несли плакаты "Жизнь черных имеет значение", "Нет насилию", "Остановить расизм". Акция протеста против расизма прошла также в Цюрихе.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.