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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: число задержанных на демонстрациях в Нью-Йорке снизилось с 700 до 40

Газета Daily News напомнила, что в ночь на 5 июня задержали 270 человек, а в ночь на 1 июня - более 700

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Количество задержанных за нарушения порядка во время акций протеста в американском городе Нью-Йорке за пять дней снизилось с более 700 до 40 человек. Об этом сообщила в субботу газета Daily News со ссылкой на власти мегаполиса.

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По их данным, всего 40 человек были задержаны во время демонстраций минувшей ночью в Нью-Йорке. Этот показатель составлял 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе и многих населенных пунктах штата Калифорния такой режим уже отменен.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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