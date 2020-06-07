Полиции Портленда запретили применять слезоточивый газ на мирных демонстрациях

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Мэр города Портленда (штат Орегон) Тед Уилер запретил полиции применять слезоточивый газ во время мирных демонстраций протеста. Об этом Уилер сообщил в субботу в своем Twitter .

"Я солидарен с мирными демонстрантами, посыл которых заключается в том, что значимая реформа [полиции] и реституционное правосудие давно назрели", - написал мэр. "Наше сообщество серьезно встревожено применением слезоточивого газа для контроля над толпой, особенно во время борьбы с пандемией", - продолжал Уилер.

"Я сегодня отдал распоряжение шефу полиции Портленда Джеми Реш, что газ не следует применять, если нет непосредственной угрозы жизни [людей] или же возможно рассеять толпу иным способом", - отметил мэр.

Об аналогичном решении объявила ранее мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Деркан. Запрет применять слезоточивый газ в этом городе вводится на неопределенный срок. Власти Сиэтла проанализируют вопрос применения спецсредств органами правопорядка во время массовых мероприятий и подготовят рекомендации в течение 30 дней.

Представители нескольких городов и штатов страны в пятницу заявили, что примут меры, призванные предотвратить повторение случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота). Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо намерен запретить полицейским применять удушающие приемы, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в пятницу распорядился прекратить обучение полицейских таким приемам.