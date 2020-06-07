CNN: часть бойцов Нацгвардии США может быть выведена из Вашингтона 8 июня

ТАСС, 7 июня. Постепенный вывод бойцов Национальной гвардии США из Вашингтона, направленных из 11 американских штатов для обеспечения правопорядка в столице в ходе вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда протестов, может начаться уже в понедельник. Об этом в субботу в интервью телекомпании CNN сообщил командующий нацгвардией округа Колумбия Уильям Вокер.

По его словам, в настоящее время в Вашингтоне находятся около 3,9 тыс. бойцов, мобилизованных из 11 штатов для поддержки 1,2 тыс. коллег из столичной национальной гвардии. "Они будут передислоцированы <..>, - указал Вокер. - Возможно, уже в понедельник (8 июня -прим. ТАСС)".

В свою очередь, министр Армии США Райан Маккарти в интервью CNN заявил, что возможность отправки войск Нацгвардии США из Вашингтона в места их привычной дислокации серьезно рассматривается в связи с тем, что проходящие в столице протесты постепенно приобретают мирный характер.

В Вашингтон были введены подразделения национальной гвардии, которые дислоцированы в каждом штате и подчиняются губернаторам и президенту. При этом национальная гвардия округа Колумбия подчиняется только президенту США, поскольку столичный округ не имеет статуса штата.