Направленные в Вашингтон бойцы Нацгвардии вернутся домой к 9 июня

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Бойцы Национальной гвардии США, переброшенные в американскую столицу из других штатов в связи с акциями протеста, вызванными гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, вернутся домой ко вторнику. Об этом, как сообщила в воскресенье пресс-служба Пентагона, заявил журналистам министр армии Райан Маккарти.

"Маккарти сказал, что Национальная гвардия, которая помогала обеспечивать право граждан на мирные протесты, вернется в штаты Миссисипи, Флорида, Юта, Индиана, Миссури, Огайо и Южная Каролина ко вторнику", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба Пентагона, министр подчеркнул, что "служащие регулярных войск не были задействованы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в Вашингтоне". "Было около 5 тыс. бойцов Национальной гвардии, одновременно активное участие в миссии принимали примерно 1,5 тыс. [из них]", - указывается в тексте.

Как проинформировала, в свою очередь, газета The Washington Post, Маккарти уточнил, что служащие Национальной гвардии округа Колумбия в ближайшие дни, по всей вероятности, продолжат оказывать помощь местным полицейским.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии, направленных туда в связи с манифестациями.