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Акции протеста в Гонконге

СМИ: главы МИД "семерки" разрабатывают совместный документ о ситуации в Гонконге

Его инициатором выступает Япония

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Внешнеполитические ведомства стран "семерки" согласовывают текст возможного совместного заявления, в котором предполагается потребовать от Пекина пересмотреть решение о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга. Документ должен также призвать руководство Китая уважать принцип "одна страна - две системы", действующий в отношении этого специального административного района КНР, сообщила в понедельник газета Yomiuri со ссылкой на источники в японском МИД.

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По их сведениям, Токио выступает инициатором разработки совместного заявления. В то же время, отмечает газета, перспективы его принятия пока остаются неясными, поскольку к этому, по данным Yomiuri, без энтузиазма относится Италия, которая имеет тесные экономические связи с КНР и получила от нее заметную помощь во время вспышки массовых заражений коронавирусом.

Сама Япония ранее по дипломатическим каналам уже высказала Пекину свою озабоченность в связи с перспективами принятия законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. В "семерку" входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония.

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ЯпонияКанадаСШАГерманияВеликобританияИталияКитайФранцияАкции протеста в Гонконге
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