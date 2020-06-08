Суд в Нидерландах приобщил к делу о катастрофе Boeing в Донбассе новые материалы

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 июня. /ТАСС/. Суд в Нидерландах, который ведет процесс о катастрофе лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году, в понедельник приобщил к делу новые материалы следствия. Об этом сообщил отвечающий за работу со СМИ судья Пол Раувен.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Суд добавил в дело ряд документов, - сказал он. - Они включают заявления, следственные протоколы, фотографии и графическую информацию, которые являются частью расследования прокуратуры. Эти документы приобщены к делу каждого из обвиняемых".

На этих слушаниях защита обвиняемого Олега Пулатова заявила, что трех месяцев, прошедших с начала процесса, оказалось недостаточно для ознакомления со всеми материалами дела, которое уже насчитывает 40 тыс. страниц. Кроме того, из-за связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер адвокаты не смогли посетить Москву и лично пообщаться с Пулатовым. В свою очередь представители прокуратуры в понедельник начали зачитывать доклад о расследовании, в котором перечислены действия, предпринятые для установления причин трагедии и причастных к ней лиц.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к случившемуся. В нее вошли бывший лидер ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет гражданство Украины.

Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта. Пулатов оказался единственным из обвиняемых, чьи интересы представляет группа адвокатов. Процесс над остальными проходит заочно. Их всех обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитного ракетного комплекса "Бук" на Украину с территории России.

Официальные лица России неоднократно ставили под сомнение результаты работы Совместной следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.