СМИ: армия Сирии вернула под контроль два поселка на севере провинции Хама

ТАСС, 8 июня. Бойцы сирийской армии вернули в понедельник под контроль населенные пункты Эль-Манара и Эль-Фатрах на севере провинции Хама, захваченные террористами из группировки "Хорас-эд-Дин". Как сообщил новостной портал Al-Masdar, операция по освобождению двух поселков была проведена при поддержке авиации и артиллерии, которые нанесли удары по бандформированиям. Боевики понесли потери и отступили на территорию провинции Идлиб.

Ранее банды "Хорас-эд-Дин", связанной с террористической сетью "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), просочились в район Эль-Габ эш-Шимали на севере провинции Хама, откуда атаковали армейские позиции. Под ударами превосходящих сил противника сирийские военнослужащие отступили из Эль-Манары и Эль-Фатрах во избежание напрасных потерь. Однако во второй половине дня после прибытия подкреплений войска предприняли ответную атаку и вернули под контроль утраченные позиции.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, террористы прорвали оборону на 600 м в южной части идлибской зоны деэскалации. Ответным огнем авиации и артиллерии атака была отбита. Противник потерял более 30 человек убитыми и ранеными, также было уничтожено три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.