Демократы требуют от Трампа демонтировать забор вокруг площади Лафайет-сквер у Белого дома

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Американские законодатели-демократы обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием немедленно демонтировать ограждение, возведенное на прошлой неделе вокруг площади Лафайет-сквер в Вашингтоне в связи с протестами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Согласно сообщению, Пелоси и лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер направили главе вашингтонской администрации письмо, в котором подчеркнули, что "Лафайет-сквер должна оставаться символом свободы и открытости, а не местом, за которым лидер исполнительной ветви власти дрожит от страха перед протестующими, которые требуют справедливости".

"Мы призываем немедленно открыть для общественности Лафайет-сквер, которая уже давно является местом, где американцы могут собираться и осуществлять свои конституционные права в непосредственной близости от Белого дома. <...> Сейчас вы возвели мощное полупостоянное стальное ограждение, чтобы закрыть площадь. Превращение вами этого уникального, расположенного в самом сердце столицы нашей страны парка в нечто, похожее на милитаризованную зону, лишает граждан доступа в парк и направляет самые ужасные сигналы американской общественности и людям во всем мире", - говорится в письме. По мнению законодателей, утверждение администрации о том, что закрытие Лафайет-сквер необходимо из соображений безопасности, не является достаточным оправданием для подобных действий.

Ранее пресс-секретарь американского президента Кейли Макинэни на брифинге в Белом доме заявила, что решение об изменении периметра безопасности у Белого дома должен принимать министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр.